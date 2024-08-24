Ünlü Instagram fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündeme oturdu. Subaşı, paylaşımında takipçilerine hitap ederken, "Reklam değildir a..." ifadeleriyle küfür ederek dikkat çekti. Bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve tartışma konusu haline geldi.

Subaşı’nın sert ifadesi, takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı tepkilerle karşılandı. Kimi kullanıcılar bu tarz bir dilin, geniş bir kitleye hitap eden bir fenomen tarafından kullanılmasının yanlış olduğunu savunurken, bazıları ise Subaşı'nın özgürce kendini ifade ettiğini ve eleştirilerin abartıldığını dile getirdi.

Fenomenin paylaşıma kısa sürede binlerce yorum gelirken, olayın gündemden düşüp düşmeyeceği merak konusu.