Trakya'da elektrik dağıtım hizmetini yürüten Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), 2030 yılına kadar bölgeye toplam 60 milyar TL yatırım yapmayı hedeflediğini açıkladı.

Trakya genelinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaklaşık 1 milyon 400 bin aboneye hizmet veren TREDAŞ, düzenlenen sektör buluşmasında gelecek dönem yol haritasını paylaştı. Şirket, özelleştirme sonrası 2012'den 2025 sonuna kadar 30 milyar TL yatırım yaparken, önümüzdeki 5 yılda aynı tutarda yeni yatırım planladığını duyurdu.

Şirket, 2026 yılı için 6 milyar TL bütçe ayırırken, 2026-2030 dönemini kapsayan süreçte toplam 30 milyar TL'lik yeni yatırım hedefiyle bölgedeki toplam yatırım hacmini 60 milyar TL seviyesine çıkaracak. Yapılacak yatırımların önemli bölümünün hem sanayi hem de kırsal altyapıyı kapsayacağı belirtildi.

'Kesintisiz enerji altyapısı önceliğimiz'

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, artan sanayi ve yerleşim yoğunluğuna dikkat çekerek, 'Önümüzdeki dönemde kapasiteyi geliştirmeye devam edeceğiz. Planladığımız yatırımlar; arz güvenliğini artıran, kesinti sürelerini azaltan ve şebekeyi daha esnek hale getiren bir yapıyı hedefliyor' dedi.

Ergin, dijitalleşme ve veri odaklı yönetim anlayışıyla sistemin gerçek zamanlı izlendiğini vurgulayarak, yapay zekâ destekli uygulamalar sayesinde arızalara daha hızlı müdahale edildiğini ve ekiplerin sahadaki risklerinin azaltıldığını ifade etti.

Yapay zekâ Trakya şivesini bile çözüyor

Şirketin teknolojik dönüşüm sürecine de değinen Ergin, çağrı merkezine gelen taleplerin yapay zekâ ile analiz edildiğini belirterek, sistemin zamanla Trakya şivesini dahi anlayacak şekilde geliştirildiğini söyledi. Bu sayede müşteri taleplerinin daha hızlı ve doğru şekilde karşılandığı kaydedildi.

Milli akıllı sayaçta yeni dönem

Enerji sektöründe önemli başlıklardan biri olan milli akıllı sayaç sistemine de değinen Ergin, Türkiye'nin bu dönüşümü doğru planlama ile ilerlettiğini belirtti. Avrupa'da bazı ülkelerin akıllı şebeke yatırımlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığını ifade eden Ergin, Türkiye'de ise daha sağlıklı bir yol haritasıyla ilerlendiğini vurguladı.

Tekirdağ büyüyor, enerji talebi artıyor

Trakya'nın özellikle sanayi yatırımlarıyla hızla büyüdüğünü belirten Ergin, Tekirdağ'ın bu büyümenin merkezinde yer aldığını söyledi. Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bölgelerinde yıllık yaklaşık yüzde 10 büyüme yaşandığını ifade eden Ergin, bu gelişime paralel olarak enerji altyapısının da güçlendirildiğini dile getirdi.

Bölge genelinde yaklaşık 2 milyon nüfusa hizmet verildiğini aktaran Ergin, hat uzunluğunun 40 bin kilometreye ulaştığını, dağıtılan enerjinin ise yıllık 8 milyar kilovatsaat seviyesinde olduğunu belirtti.

2025 yılı itibarıyla yüzde 4.65 seviyesine düşürülen kayıp-kaçak oranının teknik kayıp seviyelerine yaklaştığını ifade eden Ergin, '21 dağıtım şirketi arasında ilk iki sıradayız' dedi.

Yatırımların yaklaşık yarısının kırsal şebekeye ayrılacağını belirten Ergin, özellikle tarımsal sulama aboneleri ve kırsalda yaşayan vatandaşların enerji ihtiyacının öncelikli alanlar arasında olduğunu sözlerine ekledi.