Program çerçevesinde, 31 ilde eş zamanlı olarak uygulanacak toplam 3 milyar TL tutarında faizsiz finansman desteği sağlanacak.

Bakan Kacır, söz konusu destekle özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere yeşil dönüşüm sürecinden etkilenen kesimlerin istihdamının güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Programın, öncelikli sektörlerde kaynak verimliliği, temiz üretim, döngüsel ekonomi ve emisyon azaltımına yönelik yatırımları teşvik edeceği ifade edildi.

Desteklerin, 10 kalkınma ajansı aracılığıyla yürütüleceği ve yerel kalkınma hedefleri doğrultusunda uygulanacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, Türkiye genelinde 81 ilde yeşil dönüşümün hızlandırılması ve sosyal kapsayıcılığın artırılmasının amaçlandığı vurgulandı.