ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş devam ederken, Hürmüz Boğazı’nda ticaretin aksaması küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Petrol fiyatlarının yüzde 40’tan fazla artmasıyla birlikte, petrolden üretilen plastik fiyatları da yükselişe geçti.

YÜKSELİŞTEN İLK ETKİLENECEK ÜRÜNLER

Syracuse Üniversitesi'nde tedarik zinciri uygulamaları profesörü olan Patrick Penfield'e göre tek kullanımlık çatal bıçak takımları, şişelenmiş içecekler ve çöp poşetleri gibi ürünlerin fiyatları önümüzdeki haftalarda ilk artacak ürünler arasında yer alıyor.﻿

GIDA FİYATLARI DA ETKİLENEBİLİR

Penfield'e göre ambalaj maliyetlerindeki artış, şirketler mevcut stoklarını tüketmeye başladıkça 2 ila 4 ay içinde gıda fiyatlarını da yükseltebilir. Otomotiv üretimi gibi sektörlerde ise yüksek maliyetlerin fiyatlara yansıması bir yıldan daha kısa sürebilir.

PLASTİK FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Bu yükselişin temelinde, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğine yönelik tehditlerinin etkisiyle artan petrol ve doğal gaz fiyatları yer alıyor. Savaşın başından bu yana ham petrolün varil fiyatı 67 dolardan 100 doların üzerine çıkarken, Asya ve Avrupa’daki referans doğal gaz fiyatları da %60’tan fazla yükseldi. Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi verilerine göre küresel plastiklerin %99’undan fazlası fosil yakıtlardan üretiliyor. Bu durum, enerji maliyetlerindeki artışın hem üretim hem de hammadde fiyatlarını yukarı çektiğini gösteriyor.

KISA VADEDE ALTERNATİFİ YOK

Joseph Foudy, NYU Stern İşletme Okulu’ndaki değerlendirmesinde kısa vadede plastiklerin yerini alabilecek güçlü alternatifler bulunmadığını belirtti. Uzmanlar, savaş sona erse bile plastik tedarik zincirinin toparlanmasının uzun süreceğini vurguluyor.