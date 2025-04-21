Türkiye genelinde eş zamanlı denetim uygulamasına geçen kurum, sigortasız işçi çalıştıran işverenleri hem maddi yaptırımlarla hem de teşviklerden men etme kararıyla uyardı. Buna göre, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenler, kamu destekli hibe, kredi ve teşviklerden yararlanamayacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte, çalışanlara elden maaş ödemek yasaklandı. Beş ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde ödemelerin yalnızca banka aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirildi. Elden ödeme yapan işletmeler hakkında kayıt dışı istihdam kapsamında işlem başlatılacak ve en az 40 bin TL ceza kesilecek.

Denetimlerde, çalışanların sigortalı gösterildiği meslek kodları da inceleniyor. İşle uyuşmayan meslek kodu bildiriminde bulunan işverenlere bir brüt asgari ücret kadar ceza uygulanacak. Ücretin eksik bildirilmesi halinde ise prime esas kazancın yüzde 10’u ile iki katı arasında ceza verilecek.

Ayrıca, sahte sigorta bildirimleri de yakın takibe alındı. Çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişilerin kayıtları iptal edilecek, işveren ve sahte sigortalı hakkında yasal işlem başlatılacak. Bir işçinin altı ay boyunca sigortasız çalıştırılması halinde işverene, ödenecek primin yaklaşık 10 katı kadar ceza kesileceği gibi, yaşanabilecek iş kazalarında tüm sorumluluk da işverene ait olacak.

SGK, özellikle yabancı işçilerin yoğun olduğu ve kayıt dışılığın sık görüldüğü sektörlerde özel denetimler gerçekleştirecek. Kurum, ihbarların yanı sıra dijital analizlerle de denetim süreçlerini sürdürüyor.