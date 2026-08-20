SGK uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye’de yaşlı nüfus oranının hızla arttığına işaret ederek mevcut emeklilik sisteminin uzun vadede ayakta kalmasının zor olduğunu söyledi. Erdursun, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için kapsamlı ve yapısal düzenlemelerin gündeme gelmesinin kaçınılmaz olabileceğini belirtti.

Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı yaşadığı bir dönemde emeklilik sisteminin geleceği yeniden gündeme geldi.

EMEKLİ MAAŞLARINDA "SEÇİM DOKUNUŞU" UYARISI

Erdursun, geçmiş dönemlerdeki uygulamalara dikkat çekerek seçim dönemleri yaklaştıkça emekli aylıklarında yeni düzenlemeler yapılabileceğini söyledi.

Söz konusu artışları "seçim dokunuşu" olarak nitelendiren Erdursun, yapılabilecek maaş düzenlemelerinin kalıcı bir çözümden ziyade siyasi takvime bağlı olarak şekillenebileceği değerlendirmesinde bulundu.

YAŞLANAN NÜFUS SGK'NIN YÜKÜNÜ ARTIRIYOR

Türkiye'nin Avrupa ülkelerine benzer şekilde hızla yaşlanan bir nüfus yapısına doğru ilerlediğine dikkat çeken Erdursun, emekli sayısındaki artışın Sosyal Güvenlik Kurumu üzerindeki mali yükü artırdığını belirtti.

Mevcut sistemin demografik değişimlere rağmen uzun vadede aynı şekilde devam etmesinin zor olduğunu ifade eden uzman, ilerleyen yıllarda emeklilik sisteminde yapısal değişikliklerin gündeme gelmesinin kaçınılmaz olabileceğini söyledi.

KADEMELİ EMEKLİLİKTE BEKLENTİ DÜŞÜK

EYT kapsamına giremeyen çalışanların yakından takip ettiği kademeli emeklilik konusunda da konuşan SGK uzmanı Özgür Erdursun, kısa vadede yeni bir düzenleme yapılmasını beklemediğini söyledi. Nüfus yapısındaki değişimin ilerleyen yıllarda farklı emeklilik modellerini yeniden gündeme taşıyabileceğini belirten Erdursun, 2027’ye kadar beklenmedik bir gelişme yaşanmadığı sürece kademeli emekliliğin hayata geçirilmesinin zor göründüğünü ifade etti.

Erdursun'un değerlendirmeleri, hem mevcut emeklilerin maaşlarına yönelik olası düzenlemeleri hem de emeklilik sisteminde gelecekte yapılabilecek değişiklikleri yeniden gündeme taşıdı.