SGK, emeklileri ilgilendiren önemli bir değişikliği açıkladı. Bundan sonra bankaya beyanname vermeyen emekli vatandaşlara ödeme yapılmayacağı belirtildi. Kurum, bu değişikliği zorunlu olarak açıkladı ve detayları resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.

SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, maaş promosyonu almak isteyen emeklilerin bundan sonra beyanname vermesi zorunlu hale geldi.

SGK, emekli aylığı alanlara yönelik promosyon ödemelerini kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkararak 8 ila 12 bin lira arasında belirlediğini belirtti.

Maaş promosyonu almak isteyen emeklilerin bankalara beyanname vermesinin zorunlu olduğu açıklandı. SGK'nın açıklamasına göre, 12,7 milyon emekli her ay bankalar aracılığıyla ödemelerini alıyor.

SGK'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Emekli aylığı alanlar için promosyonlar iki kat artırılarak 8-12 bin lira arasında belirlendi. SGK'den ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine ise başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankaları tarafından yapılacaktır. Promosyon ödemeleri için emekliler ve hak sahipleri bankalara başvurmalıdır."

Promosyon tutarları asgari seviyede belirlendi. Bankalar kendi politikalarına göre artırabilir.

YÜKSEK PROMOSYON ALMAK İSTEYEN EMEKLİLER NE YAPMALI?

Kamu bankalarından maaş alan emeklilerin zamlı promosyonlarını alabilmeleri için banka şubelerine gidip güncelleme başvurusu yapmaları gerekiyor. Ayrıca, banka değişiklikleri e-Devlet üzerinden 10 gün öncesinden yapılması gerektiği belirtildi.