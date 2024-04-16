Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir binanın bahçesinde bulunan atıklar alev alev yandı. Yangın sebebiyle 8 katlı bina tahliye edildi.

Yangın, İzmit ilçesi Atatürk Bulvarında bulunan 8 katlı binanın arka tarafında bulunan bahçede çıktı. Bahçede bulunan atıklardan alev yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 8 katlı binayı tahliye etti. İtfaiye ekipleri binayı tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, vatandaşlar çalışmaları meraklı gözlerle izledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.