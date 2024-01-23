Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporu bulunan vatandaşlara yönelik ilaç ve tıbbi cihaz temininde bir güncelleme gerçekleştirdi. SGK, sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştığı bilgilendirme mesajında, "Kronik hastalık raporlarının sürelerine ilişkin Sağlık Bakanlığı görüşüne istinaden Kurumumuz internet sitesinde 25.12.2023 tarihinde yayımlanan duyuru sonrasında anılan Bakanlıkça iletilen talep üzerine tekrar duyuru yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamda Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan 29.11.2021 ve 21.01.2022 tarihli duyurularda yer alan Tebliğ maddeleri dışında kalan hastalıklara ilişkin pandemi süreci itibariyle Kurumumuzca uzatılan tüm ilaç ve tıbbi cihaz raporlarının süreleri 30.06.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Tüm ilgililere önemle duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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