Sağlık Bakanlığı, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekerek yeni bir uygulama başlattı. Bu kapsamda ücretsiz kanser taramaları için vatandaşlara SMS gönderilecek.

Bakanlık, meme kanseri taraması için yaklaşık 5,5 milyon kişiye, serviks (rahim ağzı) kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon kişiye ve kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması için ise yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj ile bilgilendirme yapacak.

Mesajlarda hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri yer alacak.

Ücretsiz taramadan kimler faydalanabiliyor?

Ulusal Kanser Tarama Programı çerçevesinde, 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi ile meme kanseri taraması, 30-65 yaş arasındaki kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri taraması ve 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklere iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması uygulanıyor.

Ücretsiz kanser taramaları nerelerde yapılıyor?

Bu taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ile mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştiriliyor.