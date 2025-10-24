Yerlikaya’nın paylaşımına göre, 17 il merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonlar “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik düzenlendi.

Operasyonlarda 83 şüpheli tutuklandı, 47 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Bakan Yerlikaya, yapılan incelemelerde şüphelilerin “Ürün satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı” gibi temalarla vatandaşları dolandırdıklarının, müstehcen çocuk içerikleri bulundurduklarının, yasa dışı bahis ve kumar oynattıklarının, para transferine aracılık ettiklerinin ve reklam faaliyetleri yürüttüklerinin, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişerek haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini aktardı.

Operasyonların, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; Adana, Adıyaman, Amasya, Bitlis, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışanların Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimi arayın. Milletimizin yanındayız.