Şampiyona, aynı zamanda Afrika Kış Kampı ile birlikte gerçekleştirildi. Kampın baş antrenörlüğünü Lechi KURBANOV yaparken, eğitim seminerlerinde Türkiye’den İsmail KOCAL da antrenör olarak görev aldı.

Türkiye adına yarışan Aynisa Sema KOCAL, şampiyonada elde ettiği dereceyle büyük bir başarıya imza attı. Gazze’ye armağan ettiği bu anlamlı zaferle hem Türkiye’yi hem de İnegöl’ü gururlandıran KOCAL, Kyokushinkan camiasında Türkiye’nin yükselen gücünü bir kez daha kanıtladı. Elde ettiği sonuç, genç sporculara da ilham verdi.

Organizasyon süresince Türkiye, Afrika ülkelerine yönelik desteğini açıkça dile getirdi. Afrika temsilcileri ise Türkiye ile iş birliği içinde olmaktan duydukları memnuniyeti ve gururu ifade etti. Yapılan karşılıklı görüşmelerin ardından, gelecekte ortak projeler yürütme temennisiyle vedalaşıldı.

Görüşmelerde, gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapma önerisi gündeme geldi; Türkiye de bu konuda gerekli desteği sunabileceğini bildirdi. Taraflar, Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayarak, imkanları ölçüsünde en yüksek düzeyde destek vermeye hazır olduklarını belirtti.