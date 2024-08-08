Siber suçlarla mücadele daire başkanlığının güvenliği internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY'dan uyarı geldi .

Tüm Türkiye'yi ilgilendiren bu uyarı sosyal medya hesabından tutunda herhangi bir uygulama veya sosyal medya uygulaması üzerinden bilinmedik uygulamalar yükleyip sistem üzerinden birbirine bağlama yapılmaması gerektiğini yapılması durumunda veri sisteminin lisanslı antivirüs ve güvenlik duvarlarının yıkılabileceğini bildirdi.

Bilinmedik uygulamaları yüklemek yerine lisanslı antivirüs ve güvenlik duvarı uygulamalarını tercih edilmesi gerektiğini vatandaşlara bildirdi.

Kaynağı bilinmeyen uygulamalar cihazlara indirildiğinde ise mutlaka çevrimiçi sanal marketleri kullanın bildirimi yapıldı aynı zamanda belirli periyotlarla virüs taramasının yapılması gerektiğini de vatandaşlara bildirdi.