Borsa İstanbul günü 10.098,50 puanla tamamladı.

Borsa Bir önceki günün kapanışına göre 74.19 puan artarken genel işlem hacmi 83.7 milyar lira oldu.

Genel sistem üzerinde bankacılık 0.29 değer kaybederken şirketler ve holding endeksi %1.22 değer kazandı.

Bu durum göz önüne alındığı zaman sektör endekslerinde çok kazandıran yüzde 2.66 ile finansal kiralama faktoring en çok kaybettiren yüzde 1.02 ile sigorta sistemi oldu.

Ekonomi endeksini ve analizler göz önünde alındığı zaman ABD'de geçen hafta zayıf gelen ve resesyon endişelerine neden olan istihdam verileri ve işsizlik maaşı başvurularında yaşanan düşüş Dünya üzerinde bir miktar rahatlamaya neden oldu.

Fakat grafiğin genelinde karışık bir seyirin öne çıktığı belirtildi.