Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Söğütlüdere caddesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Asfalt çalışmasının tamamlanması ile birlikte Sındırgı Belediyesi sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. Sındırgı Belediyesinin “Sındırgımızın çehresini değiştirmeye, imece kültürünü yaşatmak için senin de bir taşın olsun” sloganıyla başlattığı etkinlikte kadın, erkek çok sayıda vatandaş eldivenleri takıp parke döşedi. Parke taşları elden ele dolaşarak kaldırımla buluştu.

Mahalle sakinlerinin aidiyet duygularını geliştirmek ve imece kültürünü canlandırmak amacıyla Yağcıbedir mahallesinde gerçekleştirilen imece usulü taş döşeme etkinliği bu kez de Kurtuluş mahallesinde gerçekleştirildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, eşi Gonca Sak, başkan yardımcıları, belediye personeli, meclis üyeleri, Kurtuluş mahalle muhtarı Ramazan Sabay ve mahalle sakinleri ile birlikte kaldırımlara taş döşedi. Mahalle muhtarı ve sakinlerinin talebi üzerine gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar mahalleleri için elini taşın altına koydu.

Çalışmalardan dolayı Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak’a teşekkür eden Kurtuluş Mahalle Muhtarı Ramazan Sabay “ Termal sitemize yakışmayan bir yolumuz vardı. Sağ olsun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi yolumuzun asfaltını attı. Bugün de imece usulü taş döşeme çalışmamızı gerçekleştirdik. Mahallemizi daha da güzelleştirmek için el birliği ile çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Mahalle sakinlerini tozdan, çamurdan kurtaran çalışma takdirle karşılandı. Mahalle sakinleri de memnuniyetini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak’a teşekkürlerini ileterek dile getirdi.