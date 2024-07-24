Alanyurtspor yaptığı kongreyle başkanlığa İlhan Çiftçi getirildi. 32 kişilik yeni yönetim 2024 - 2025 futbol sezonu için hazırlıkarına başladı. 2024 -2025 Futbol sezonu için Alanyurtspor kulübü hazırlıklarına başladı 32 kişilik yeni yönetim İlhan Çiftçi başkanylığında yeni sezon için çalışmalarına başladı. Alanyurtspor kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Futbol severlerin dikkatine Alanyurt spor kulübü olarak 32 kişiden oluşan yönetimimiz ve başta başkan İlhan çiftçi murat uygun ve yönetim kurulu olarak sezon hazırlıklarina başladığımızı belirtiyoruz."

Muhabir: İBRAHİM USLU