Geçtiğimiz hafta sıcak hava tüm Türkiye'de etkisini göstermişti. Hissedilen hava sıcaklığı 40-45 dereceleri görmüştü. Son günlerde hava sıcaklıkları düşüş göstererek mevsim normallerine dönmüştü.

Dilek Çalışkan, aşırı sıcakların geri döneceğini belirtti.

Çalışkan, "Aşırı sıcaklar bitmedi, bir yenisine daha hazırlanıyoruz." dedi ardından şu sözleri kullandı:

'SICAKILIK REKORLARI KIRILACAK'

"Bu sefer pazar günü Mısır üzerinden gelecek. (Sıcak hava dalgası) Mısır üzerinden geleceği için Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Bu sefer İç Anadolu'da sıcaklık rekorları kırılacak."

BAZI ŞEHİRLERDE 40 DERECEYİ AŞABİLİR

Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıklarının 40-46 dereceleri görebileceğini söyleyen Çalışkan, "Kayseri, Konya ve Nevşehir'de pazartesi günü sıcaklıklar 40 dereceyi aşabilir. Adana ve Kahramanmaraş 46 derecelere yükselecek. Bu yılın en sıcak günlerini Akdeniz ve İç Anadolu illerinde yaşayacağız." dedi.

SICAKLAR KAÇ GÜN SERECEK

Hava sıcaklıklarının Batı bölgelerinde de yükseleceğini belirten Çalışkan, "İstanbul ve Batı bölgelerinde de sıcaklık yükselecek. Pazartesiden itibaren 35'li dereceleri göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

NTV'nin haberine göre, Çalışkan, sıcak hava dalgasının 4-5 gün etkisini sürdürmesini beklendiğini de belirtti.