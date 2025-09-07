Ersoy, geçtiğimiz yıl sadece Side’yi gece müzeciliği kapsamında 34 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti. Tapınaklar, agoralar ve caddeler, özel ışıklandırmalarla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Geleceğe Miras projesi kapsamında ise Athena Tapınağı’nın restorasyonu, Piskoposluk Mahallesi’ndeki kazılar ve Anıtsal Çeşme çevresindeki düzenlemeler gibi çok yönlü çalışmalar gerçekleştirildi ve bu çalışmalar devam ediyor. Ayrıca uzun yıllar “hastane binası” olarak bilinen yapı Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü ve Türk arkeolojisinin öncülerinden Arif Müfid Mansel’in adı verildi.

Bakan Ersoy, Türkiye genelinde 27 müze ve ören yerinde uygulanan Gece Müzeciliği projesinin kültür-turizm atılımında fark yarattığını vurguladı. 2024 yılında gece müzeciliği kapsamında 484 binden fazla ziyaretçi ağırlanırken, Antalya’da müze ve ören yeri ziyaretleri yılın ilk yarısında %17 artarak 1,3 milyona ulaştı.

Ersoy, ayrıca 1–9 Kasım tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Antalya ayağının üçüncü kez gerçekleştirileceğini duyurdu. Festivalin, yerelden evrensele uzanan kültür-sanat etkinlikleriyle Antalya markasına güç katmaya devam edeceği ifade edildi.