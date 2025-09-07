Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Arena Eğitim Kurumları ve Journal of Teacher Education and Educators (JTEE) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Öğretmen Eğitiminde Yeni Konular Sempozyumu (ISNITE 2025), üç gün süren yoğun ve verimli programın ardından sona erdi.BURSA (İGFA) - Bursa’yı üç gün boyunca eğitim dünyasının küresel buluşma noktası haline getiren ISNITE 2025, 3 Eylül’de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen görkemli bir açılış töreniyle başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşen törenin ardından sempozyum, Arena Okulları’nın ev sahipliğinde düzenlenen bilimsel oturum, panel ve atölye çalışmalarıyla devam etti.

ÜÇ GÜN BOYUNCA BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMI

Sempozyumun ilk gününde, Manchester Üniversitesi’nden Prof. Dr. Linda Evans’ın öğretmen eğitimi üzerine yaptığı ilham verici açılış konuşmasının ardından, seçkin akademisyenlerin güncel araştırmalarını sunduğu paralel oturumlara geçildi. Etkinlik, Selanik Aristotales Üniversitesi, Moskova Devlet Üniversitesi ve Finlandiya Eğitim Enstitüsü gibi kurumlardan uluslararası uzmanların katıldığı “Okul Öncesi Öğretmen Yetiştirmede Güncel Gelişmeler ve Uygulamalar” paneliyle zenginleşti.

İkinci gün, yapay zekâdan sürdürülebilirliğe, yabancı dil öğretiminden, sınıf içi yenilikçi uygulamalara kadar geniş bir yelpazede sunumların yapıldığı paralel oturumlarla devam etti. Türkiye’nin önde gelen eğitim bilimcileri Prof. Dr. Ali Balcı, Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, Prof. Dr. Yüksel Kavak, Prof. Dr. Ali Ersoy, Prof. Dr. İrfan Erdoğan ve Prof. Dr. Sadi Seferoğlu’nun katıldığı “Yeni Dünyada Öğretmen Olmak” ve “Türkiye’de Öğretmen Eğitimiyle İlgili Son Gelişmeler” başlıklı paneller, Türkiye’nin eğitim vizyonuna dair önemli değerlendirmelere sahne oldu.

Sempozyumun son gününde ise “Öğretmenler İçin Duygu Koçluğu” ve “Dijital Ebeveynlik ve Dijital Çocukluk için Öğretmen Eğitimi” gibi güncel konuların ele alındığı atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne yönelik sunumların ve online uluslararası oturumların da yer aldığı kapanış günü, küresel bilgi alışverişinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

“BURSA OLARAK KÜRESEL BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK”

Sempozyumun ardından değerlendirmelerde bulunan Arena Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Celal Arslan, organizasyonun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ISNITE 2025 ile farklı kültürlerden ve disiplinlerden eğitim gönüllülerini ortak bir amaç uğruna bir araya getirdiklerine dikkat çeken Arslan “Üç gün boyunca okulumuzun koridorlarında yankılanan bilimsel tartışmalar, paylaşılan yenilikçi fikirler ve kurulan samimi iş birlikleri, en büyük kazancımız oldu. Bu sempozyum, ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ vizyonumuzun eğitim alanındaki en somut yansımalarından biridir. Şehrimizin eğitim altyapısının ve yenilikçi potansiyelinin bu tür küresel etkinliklere ev sahipliği yapmaya ne kadar hazır olduğunu hep birlikte gördük. Başta Bursa Uludağ Üniversitesi olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve dünyanın dört bir yanından gelerek bu bilimsel şölene değer katan katılımcılarımıza yürekten teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin akademik çıktılarına ve iş birliğinin önemine dikkat çeken Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni ise “ISNITE 2025, üniversite-okul iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Üç gün boyunca öğretmen eğitiminin teorik çerçevesi ile sahadaki uygulamaları bir araya getiren zengin bir içerik sunduk. Özellikle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli gibi güncel konuların uluslararası bir platformda tartışılması, modelin gelişimine ve küresel ölçekte tanınmasına önemli katkılar sağladı. Sempozyumda sunulan bildiriler, yapılan paneller ve atölyeler, öğretmenlerimizin ve akademisyenlerimizin mesleki gelişimine doğrudan etki edecek nitelikteydi. Bu başarılı organizasyonla, bilginin üretildiği yer olan üniversiteler ile bu bilginin hayata geçtiği okullar arasında ne kadar güçlü bir köprü kurabileceğimizi gösterdik. Arena Eğitim Kurumları’na bu vizyoner ev sahiplikleri için ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”diye konuştu.