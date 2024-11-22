Canlı sarı görüntüsüyle dikkat çeken bu baharat ününü, kendine özgü renginden ve sayısız sağlık faydasından sorumlu olan aktif bileşiği kurkumine borçludur. Antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle öne çıkar ve bu da onu birçok sağlık bilincine sahip diyetin vazgeçilmez bir parçası haline getirir. Ancak aşırı zerdeçal tüketimi sağlık için bazı sorunlara yol açabilir.

Zerdeçalın safra üretimini artırdığı ve mide asidi seviyelerini yükseltebildiği bilinmektedir. Çok fazla zerdeçal tüketimi sindirim sorunlarına yol açabilir.

Mide asidini yükseltebilir. Ancak mide asidindeki bu artış, özellikle gastroözofageal reflü hastalığı, asit reflü veya diğer gastrointestinal rahatsızlıkları olan bazı kişilerde sindirim sisteminde tahrişe neden olabilir.

Zerdeçal, çeşitli bitki bazlı gıdalarda bulunan doğal olarak oluşan maddeler olan oksalatlar içerir. Aşırı tüketildiğinde oksalatlar vücuttaki kalsiyumla bağlanarak en yaygın böbrek taşı türü olan kalsiyum oksalat kristalleri oluşturabilir.

Zerdeçalın antikoagülan (kan inceltici) etkilere sahip olabileceğini de yapılan araştırmalarda gösteriliyor. Bu, antikoagülan ilaç kullanan veya ameliyat geçiren kişiler için riskli olabilir.