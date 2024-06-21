Kanun gereğince sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, son altı aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranına göre yeniden ayarlanıyor. Bu dönemde ÜFE'nin yüzde 20'nin altında kalmayacağı öngörülüyor.

Bu düzenlemeye bağlı olarak, sigaranın perakende satış fiyatının 60 TL'nin altına düşmeyeceği belirtiliyor. Yeniçağ gazetesinde yer alan habere göre, 5 farklı sigara grubuna uygulanacak olan zam oranları, 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, 3 TL ile 8 TL arasında değişecek.

Bu artışlar, sigara fiyatlarında önemli bir yükselişe neden olacak ve tüketiciler, Temmuz ayının başından itibaren bu yeni fiyatlarla karşılaşacak.