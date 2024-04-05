Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği (SBD), 16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Yapay Zeka Zirvesi’ne katılacağını duyurdu.

Yapay zeka teknolojileri tüm dünyada hızla gelişiyor. Lojistikten finansa, alışverişten sağlığa kadar pek çok farklı alanı etkileyen yapay zeka teknolojileri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de sektörler tarafından merakla ve ilgiyle takip ediliyor. Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Merkezi de yapay zeka konusunu gündemine alarak, 16-17 Nisan tarihlerinde uluslararası bir organizasyon gerçekleştirecek.

Yapay zeka odaklı çözümler, uygulamalar ve trendler

SBD Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Genç’in temsil edeceği oturuma, TBL Legal’den Av. Burcu Tümer, Smart Advice Financial Technologies’den Onur Yurtsever ve İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selim Yazıcı da konuşmacı olarak katılacaklar. 17 Nisan’da BAU Future Campus’te düzenlenecek olan oturumun konusu ‘Türkiye’de Sigorta Sektörünün Dönüşümü ve Sigorta Ekosisteminde Yapay Zeka Odaklı Çözümler, Uygulamalar, Trendler’ olacak.

Future AI Summit’24’te teknoloji uzmanlarından girişimcilere, alanında uzman lider global şirketlerden sektörlerin önde gelen temsilcilerine kadar birçok kişi ve kurum bir araya gelecek. Organizasyonda; yapay zekâ ile ilgili yenilikçi bir perspektif kazandırmayı hedefleyen paneller, sempozyumlar, interaktif deneyim alanları, marka iş birlikleri, girişimci-yatırımcı bağlantıları ve etkileşimli alanlar aracılığıyla katılımcılara farklı bir deneyim sunulması planlanıyor.