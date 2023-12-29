Şair ve yazar Nurullah Genç’in kendi çektiği fotoğraflardan oluşan "Nurullah Genç Görünenin Şiiri" Fotoğraf Sergisi Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde açıldı.

Şiirlerinin geniş bir kitle tarafından takdir gördüğü şair ve yazar Nurullah Genç’in kendi şiirlerinden esinlenerek çektiği fotoğraflar Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen "Nurullah Genç Görünenin Şiiri" fotoğraf sergisinde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Çekilen fotoğrafların ünlü şairin şiirlerinin adeta görsel bir yansıması olduğu belirtilen serginin açılışına çok sayıda kişi katıldı.

İlk defa Üsküdar’da fotoğrafla ilgili bir etkinlikte katılımcılarla buluştuğunu ifade eden Nurullah Genç "Daha önce çok defa program yaptık, ama onlar kültür sanat programı idi. Fotoğrafın benim hayatımda çok derin izleri oldu. Fotoğraf hem edebiyat hem de musiki ile, görsel sanatların tamamıyla çok yakın ilişkisi olan bir sanat dalı. Bugün yeryüzündeki pagan kültürünün, mitolojik kültürün tanrı komedyasının ve şu an dahi Filistin’de canımızı acıtan, 60 bin ton bombanın düştüğü toprakların acısı ateş medeniyetinden insanlığa sunulan elim bir durumun fotoğrafıdır. İşte o yüzden sanat anlayışına da yansıyan o hali bilmemiz gerekiyor. Bizim sanat anlayışımızla, toprak medeniyetinin sanat anlayışıyla, ateş medeniyetinin sanat anlayışı birbirinden farklıdır. Ancak ne acıdır ki son 100-150 yıldır ateş medeniyetinin dünyayı saran hakimiyeti sanat anlayışını bütün dünyaya hakim hale getirmiştir" dedi.

"Önümüzdeki 40 - 50 yılda görsel sanatları kullanarak hafızaları alacaklar"

Genç, sözlerini "O kadar planlı çalışıyorlar ki. Benim alanım stratejik yönetim. Seksenli yıllardan itibaren çalışırken hep şöyle dedim arkadaşlarıma; Önümüzdeki yüz yıl insanlığın hafızasını ellerinden alarak, onları mankurtlaştırarak tek bir pazarın paydası haline getirmek için görsel sanatları dorukta kullanarak büyük bir devrime imza atacaklar. Niyetleri bu. O zamanlar bilgisayar yok. İnternet yok. Fotoğraf makineleri var ama bugünkü gibi dijital değil filmli fotoğraf makineleri var. İşte o günlerde o çalışmalarda hissettiğim oydu. Önümüzdeki 40-50 yılda görsel sanatları kullanarak hafızaları alacaklar. Çünkü görsel sanatlar kodlama yapar.

İşte bugün Filistin’deki hadise, neden milyonlar sokağa çıkıyor da milyarlar çıkmıyor? Hafızaları ellerinden alınmış, milyonlarca milyarlarca insanın gözü önünde yapılıyor. Bunu ne ile becerdiler son yüzyılda? Görsel sanatla fotoğrafla sinemayla musiki ile ve başka şeylerle gerçekleştirdiler." şeklinde sürdürdü.

Program daha sonra Nurullah Genç’in çektiği fotoğraflar ve şiirlerinin seslendirilmesinden oluşan slayt sunumuyla devam etti.

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer "Üsküdar boğazın kıyısında tarihin ortasında kadim bir belde, kadim bir şehir. Dolayısıyla böyle bir beldede kültür ve sanat Üsküdar’a çok yakışıyor. Biz dün güzel bir kitap lansmanı yaptık İstanbul Camileri diye. Tabii hocamızın bizdeki yeri çok farklı, onu zaman zaman sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Çünkü kültür ve sanatın adreslerinden biri Bağlarbaşı. Dolayısıyla bugün buradayız. Yarın da güzel bir sergimiz var, "220. Yılında Üsküdar Matbaası" diye. Yarın saat 19.00’da orada da güzel bir sergimiz var" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer şair ve yazar Nurullah Genç’e günün anısına hediye plaket takdim etti. Nurullah Genç de Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer’e Ayasofya’nın kubbesinin tam üzerinde Ay’ın olduğu tabloyu takdim etti. Ardından katılımcılar fotoğraf sergisini Nurullah Genç’in rehberliğinde gezdiler, fotoğrafları hakkında bilgi aldılar.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, diledikleri eserleri satın alabilecek. Eserlere ödenen ücret ise Gazze’ye yadım olarak gönderilecek.