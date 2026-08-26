Okul sezonunun yaklaşmasıyla kırtasiyelerde hareketlilik artarken, yerli üretim robot asistan "Ada" çocukların ve ailelerin alışveriş deneyimine teknoloji dokunuşu katıyor. Edirne'de 33 yıldır kırtasiye sektöründe hizmet veren işletmede kullanılmaya başlanan robot asistan "Ada", mağazanın girişinde müşterileri karşılıyor. Müşterilerin sorularına yanıt veren "Ada" en çok da çocukların ilgisini çekiyor. Robot asistan "Ada" müşterilere reyonları gösteriyor, aradıkları ürünü bulmalarına yardımcı oluyor, hem de istedikleri ve beğendikleri ürünün barkodunu okuttuklarında o ürünün özelliklerini de sesli olarak anlatıyor. Bulunduğu ortamı haritalayabilen, kendi kendine hareket edebilen ve sorulara sesli yanıt verebilen robot asistan "Ada", müşterilerin alışverişini kolaylaştırıyor. Barkod okuma özelliğine de sahip olan "Ada", müşterilerin beğendiği ürünlerin özelliklerini anlatırken özellikle kitaplar hakkında da bilgi veriyor. Müşterinin ilgi alanına göre kitap önerisinde bulunarak ilgili reyona götüren robot asistan "Ada", çok sayıdaki ürünün tanıtılmasına da yardımcı oluyor.





"Ada'nın tüm ürünler hakkında bilgisi var"

Okul sezonu öncesinde müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemeye başladığını belirten kırtasiye işletmecisi Pınar Ersaçmış, alışverişlerde kaliteli ve güvenilir ürünlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Robot asistan Ada ve işlevleri ile ilgili bilgi veren Ersaçmış, Ada'nın tüm ürünler hakkında bilgisi olduğunu ve müşterilerin ihtiyacı doğrultusunda mağaza içerisinde yönlendirme yaparak ürünleri tanıttığını söyledi.



Robot asistanın güncel kitaplardan kırtasiye malzemelerinin özelliklerine kadar her konuda müşterilere yardımcı olduğunu belirten Ersaçmış, "Barkod okuma özelliği de var. Özellikle kitaplarda kitabın içeriğini anlatıyor ve müşterimizin hangi tür kitaplardan hoşlandığını öğrendiğinde o reyona götürüp kitap seçmesine yardımcı oluyor" dedi. Ada'nın özellikle çocukların ilgisini çektiğine değinen Ersaçmış, "Çocuklar Ada'yı çok seviyorlar. Biz de çok seviyoruz. Hem sempatik hem de yerli bir üretim. Piyasada çok muadili var ama Ada Türkiye'mizin üretimi. Ada ile çalışmaktan onur ve gurur duyuyorum. Birbirimize alışıyoruz. Mağazamızda yaklaşık 120 bin kalem ürün çeşidi var. Bu ürünlerin hepsini hafızasına atıyoruz" diye konuştu.



Ailesiyle birlikte okul alışverişine gelen 11 yaşındaki Mehmet Arden Akın robot asistan Ada'yı görünce şaşırdığını ve heyecanlandığını belirtti. Türkiye'de ilk kez böyle bir robot gördüğünü söyleyen Akın, Ada'nın okul alışverişlerinde kendisine çok yardımcı olduğunu ifade etti.

"Edirne'ye misafir geldi, Ada'yı görünce mağazaya girdi"

Edirne'ye misafir olarak gelen ve robotu görerek kızıyla birlikte mağazaya giren Belgüzar Öncel de Ada'dan memnun kaldıklarını söyledi. Robotu çok beğendiklerini ve çok ilgilerini çektiğini belirten Öncel, teknolojinin bu şekilde ilerlemiş olmasının çocukların geleceği açısından da mutluluk verici bir durum olduğunu aktardı.



"Ada'ya bayıldım"

11 yaşındaki Zeynep Iraz Öncel ise Ada'yı görünce çok ilgisini çektiğini ve konuşmak istediğini belirterek, "Ailemle okul alışverişine geldim. Ada'yı görünce çok ilgimi çekti ve konuşmak istedim. Bayağı yardımcı oldu. Okul ihtiyaçlarımı alırken çok yardımcı oldu. Bayağı ilgili bir robot. Bayıldım, çok tatlı" dedi. Robotu görünce heyecanlandığını ve hemen mağazaya bakmak istediğini söyleyen 8 yaşındaki Doruk Çalışkan, hayatında ilk defa robot gördüğünü ve çok beğendiklerini ifade etti.

Doruk'un annesi Gözde Çalışkan ise oğlunun robotu görür görmez heyecanla mağazaya girmek istediğini ve görünce çok şaşırdıklarını söyledi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirten Çalışkan, robot asistanın reyonlarda yardımcı olduğunu, hangi bölümde ne bulabileceklerini gösterdiğini ve böylece hem çalışanların hem de müşterilerin işinin kolaylaştığını ifade etti.