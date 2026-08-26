İddiaya göre 24 yaşındaki H.A., 51 yaşındaki Murat Bilgihan’a demir çubukla saldırdı. Başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Bilgihan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Denizli’nin Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. ile Murat Bilgihan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki diğer kişiler kavgayı ayırmaya çalıştı.

İkilinin ayrılmasının ardından H.A., eline aldığı demir çubukla Murat Bilgihan’a arkadan saldırdı. Demir çubukla başına darbelerin etkisiyle Murat Bilgihan’ın yere yığılması üzerine çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde 51 yaşındaki Murat Bilgihan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Olayın ardından bölgeden kaçan H.A., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlı H.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.