Çoklu görev yönetimi ve yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte kurumsal donanım standartları yeniden şekilleniyor. Casper NevoPro P40, entegre NPU mimarisi ve 96 TOPS'a ulaşan yapay zekâ işlem gücüyle ağır iş yükleri altında bile sistem stabilitesini koruyor. Cihaz; Intel Core Ultra işlemcisi, Intel Graphics performansı ve Microsoft Copilot entegrasyonu ile kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.



CPU ve GPU'dan bağımsız yapay zekâ mimarisi

NevoPro P40, entegre NPU yapısı sayesinde yapay zekâ görevlerini CPU ve GPU'dan bağımsız olarak işliyor. Bu mimari; görüntü işleme, video konferans iyileştirmeleri ve üretkenlik yazılımlarında sistem kaynaklarının optimum kullanılmasını sağlıyor. Gelişmiş soğutma teknolojisi ağır iş yüklerinde performansı sabitlerken; Intel vPro, yazılımsal TPM ve parmak izi okuyucusu çok katmanlı bir güvenlik duvarı oluşturuyor. Windows 11 Pro altyapısı, uzaktan yönetim ve merkezi kontrol imkânlarıyla BT ekiplerinin operasyonel yükünü hafifletiyor.

Tüm gün verimlilik, konfor ve sürdürülebilir tasarım

60 Whr kapasiteli akıllı batarya, yoğun kullanımda 12 saati aşan çalışma süresi sunarken, USB Type-C hızlı şarj desteği ile 1 saatte yüzde 80 şarj imkânı sağlıyor. Smart Battery teknolojisi, pil ömrünü uzatarak uzun vadeli kullanım avantajı oluşturuyor. 18.1 mm inceliğinde ve 1.4 kg hafifliğindeki full metal alüminyum gövde, dayanıklılık ve taşınabilirliği bir araya getiriyor. 3 kademeli aydınlatmalı ve 200 ml'ye kadar sıvı dökülmesine dayanıklı klavye uzun süreli kullanımda konfor sağlarken, 14" 16:10 ekran oranı ve 300 nit parlaklık seviyesi geniş bir çalışma alanı sunuyor. Wi-Fi 6E desteği yüksek hız ve düşük gecikme sağlarken, ENERGY STAR sertifikası ve yüzde 25 geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı sürdürülebilirlik yaklaşımını güçlendiriyor.

1,4 kg hafifliğindeki ince metal gövde, 12 saati aşan pil süresi, entegre NPU yapısı ve Intel vPro desteği bu kullanım profilinde öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA