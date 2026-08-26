

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla uygulamaya koyulan ‘Mevsimlik Tarım İşçileri Ziyaretleri’ İnegöl’ün Çitli Mahallesi’nin ardından Mustafakemalpaşa’nın Koşuboğazı Mahallesi’nde devam etti. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa Kent Konseyi de etkinliklerde yer alarak hizmetlerini mevsimlik tarım işçileri ve aileleriyle buluşturdu.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, işçilerin çalışma ve hayat şartlarını hakkında bilgi alarak karşılaşılan sorunları ve talepleri yerinde dinledi. Program kapsamında çocuklar için çeşitli atölyeler, spor aktiviteleri ve film gösterimi de düzenlendi. İşçiler ve ailelerine yönelik sağlık taramaları yapıldı. Yaşam alanlarında temizlik ve ilaçlama çalışmaları da gerçekleştirildi.

Mevsimlik tarım işçileri ve aileleri de kendilerine sağlanan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkür etti. Program kapsamında, 27 Ağustos’ta Yenişehir Menteşe Mahallesi’nde ailelerle bir araya gelinecek.