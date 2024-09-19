Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Y. bebeğe yönelik cinsel istismar ve şiddet olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Anne Bakiye Y. dahil 5 kişinin tutukluluk hali devam ederken Sıla Y. bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Destek almış

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden çıkan Bakiye Y.’nin Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinden daha önce yardım aldığı, müdürlük tarafından nakdi para desteği sağlandığı ve olaydan önce koruma altına alınan 5 yaşındaki kızı A.Y.’ye de ayrı bir destek verildiği öğrenildi.

Sığınma evinden ayrılmış

Bakiye Y.’nin birlikte yaşadığı ve Sıla Y.’nin biyolojik babası olduğu iddia edilen kişiden şiddet görmesi üzerine, başvurduğu mahkeme önce tedbir kararı, ardından da uzaklaştırma kararı aldırdı. Sonrasında, müdürlük tarafından bir kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi. Ancak Bakiye Y., sığınma evinde sadece 1 gün kaldıktan sonra kendi isteğiyle ayrıldı ve çocuğu için ekonomik destek aldığı kaydedildi.