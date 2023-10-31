Son 2 maçta aldığı mağlubiyetler sonrası Teknik Direktör değişikliğine giden Kafkasspor, Yavuz İncedal yönetiminde çıktığı ilk maçta 1-0 galip geldi. Karabük İdmanyurdu karşısında sahaya çıkan temsilcimiz Kafkasspor, 84. dakika Ekrem Kayıbal ile 1-0 galip geldi.

Maçın ardından değerlendirme yapan Kafkasspor Teknik Direktörü Yavuz İncedal,

Maça kontrollü ve dengeli başladık zaman ilerledikçe rakibe baskı oluşturarak zor anlar yaşattık. Özellikle ilk 30 dakikada kazandığımız toplarla etkili olduk. Maç boyunca pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Birçok pozisyon yakalamamıza rağmen 1 gol bulabildik. Direkten dönen topumuz ve girdiğimiz pozisyonları değerlendirmiş olsak daha farklı bir skorla dönebilirdik. Rakibin bütün ataklarına tepki vererek çok iyi reaksiyon gösterdik ve rakip çok az pozisyon bulabildi. Bizim açımızdan çok güzel bir maç oldu ve kazanmayı hak ettik. Oyun disiplininden kopmayan, kazanma adına her şeylerini ortaya koyan futbolcularımı kutluyorum. Ayrıca bizi Karabük’e desteklemeye gelen büyük taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Artık bu maçı geride bırakarak pazar günü oynayacağımız çok önemli olan Talasgücüspor maçına odaklandık. Bizim en büyük gücümüz olan tüm taraftarlarımızı ve İnegöl halkını takımımız için çok çok önemi olan Pazar günü Talasgücüspor maçına davet ediyorum. Hep birlikte el ele