Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Silivri Selimpaşa Mahallesi’nde belediye tarafından kapatılan kadınlar plajı hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk devletidir. Özel ya da tüzel kişiler, yani herkes ancak ve ancak yasalar çerçevesinde hareket edebilir. ’Ben yaptım oldu’ anlayışıyla hareket edemeyiz, etmemeliyiz de" dedi.

Göreve başladığından itibaren Selimpaşa’daki kadınlar plajı hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CİMER ve çeşitli kurumlardan kendisine ulaşan belgelerde, kıyıların herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olduğu, buralarda hiçbir yapı, duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek gibi engellerin oluşturulamayacağının belirtildiğini ifade etti.

Kadınlar plajının yasal durumu

Başkan Balcıoğlu, Selimpaşa’daki kadınlar plajının tamamıyla kayıt dışı ve yasa dışı olduğunu belirterek, "Bu bahse konu Selimpaşa’daki alanda imar edilen kadınlar plajı tamamıyla kayıt dışı ve yasa dışıdır. Benim gerek siyasi ekibim, gerekse idari ekibim, kimsenin giyimiyle, düşüncesiyle, değer yargılarıyla işimiz yok, bu kadar net. Kimsenin de olmamalı. Burası özgür bir ülke. Bununla birlikte biz özellikle yasalar içerisinde hareket ettik ve çıkar yolu aradık ancak bulamadık. O sebeple bu alanı tekrar kamunun kullanımına açtık" dedi.

Cumhur İttifakı meclis üyelerine çağrı

Başkan Balcıoğlu, uygulamanın yasal çerçevede olup olmadığı üzerinden değerlendirme yaptıklarını belirterek, "Bizim değerlendirmemiz, uygulamanın yasal çerçevede olup olmadığı üzerinden yapılarak gerekli işlem yapıldı" dedi.

Bora Balcıoğlu Cumhur İttifakı meclis üyelerine seslenerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çoğunluğunuz var, yasa yapma hakkı elinizde. Değiştirin yasayı bir değil iki tane kadınlar plajı yapacağım, söz veriyorum. Ben bunu Silivri Belediye Meclisi’nde de anlattım. Orada dört tane direk dikmekle olmuyor, ben altı tane direk dikeceğim, hatta denizi de kapatacağım ya bu kadar net. Bu konu için de yasayı değiştirin, ben sadece yasayı uyguladım" dedi.