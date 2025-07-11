Silivri’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Silivri Belediyesi iş birliğinde yürütülen ilaçlama çalışmaları, belirlenen takvim doğrultusunda haftanın her günü farklı mahallelerde uygulanıyor.

Silivri Belediyesi, İBB iş birliği ile yaz döneminde yoğunlaşan sivrisinek ve haşere popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla hazırlanan programla çevre ve halk sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda:

Pazartesi günleri İsmetpaşa, Fevzipaşa, Yeni Mahalle, Fener, Kurfallı, Bekirli, Hürriyet, Kavaklı, Mimarsinan ve Balaban Mahalleleri ilaçlanıyor.

Salı günleri Gümüşyaka, Yeni Mahalle, Sayalar, Danamandıra, Alipaşa, Küçükkılıçlı, Mimarsinan, Sancaktepe ve Selimpaşa’da çalışmalar yapılıyor.

Çarşamba günleri Gümüşyaka, Alibey, Fatih, Piri Mehmet Paşa, Büyükkılıçlı, Büyüksinekli, Küçüksinekli, Yolçatı, Çeltik, Seymen, Semizkumlar, Balaban ve Selimpaşa Mahallelerinde ilaçlama gerçekleştiriliyor.

Perşembe günleri Gümüşyaka, Cumhuriyet, Büyükçavuşlu , Hürriyet, Kavaklı, Semizkumlar, Sancaktepe ve Ortaköy Mahalleleri ilaçlanıyor.

Cuma günleri ise Gümüşyaka, Cumhuriyet, Gazitepe, Kadıköy, Akören, Çayırdere, Beyciler, Semizkumlar, Alibey, Fatih, Piri Mehmet Paşa ve Ortaköy Mahallelerinde ilaçlama faaliyetleri yürütülüyor.