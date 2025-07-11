Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Huzurkent Camii'nde cuma namazını kıldı. Muharrem ayını unutmayan Başkan Büyükakın, cami çıkışında vatandaşlara aşure dağıttı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Dilovası'ndaki programlarının ardından Gebze ilçesinde de birtakım incelemelerde bulundu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya'nın eşlik ettiği Başkan Büyükakın, cuma namazını Yenikent Mahallesi'ndeki Huzurkent Camii'nde kıldı. İçinde bulunduğumuz Muharrem ayını unutmayan Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, cami çıkışında vatandaşlara aşure dağıtırken, Kerbela şehitlerini bir kez daha andı.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı cami avlusunda hoş bir sürpriz bekliyordu. Çocuklar, Başkan Büyükakın'ı adeta sevgi çemberine aldı. Çocuklar, "Seni çok seviyoruz Başkan Amca" diyerek sevgilerini gösterdiler. Tahir Büyükakın çocuklarla sıcak şekilde sohbet ederken, yaz tatili için de nasihatlerde bulundu.