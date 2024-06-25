Silivri’de buğday tarlasında çıkan yangın kısa sürede geniş alana yayılarak etkili oldu. İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucu söndürülen yangın sonrası küle dönen yaklaşık 30 dönümlük buğday tarlası havadan görüntülendi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Silivri Değirmenköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılırken olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Helikopter desteğiyle havadan da müdahale edilen yangın, ekiplerin saatler süren çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yaklaşık 30 dönümlük buğday tarlası küle dönerken, yanan alan havadan görüntülendi.