Silivri’de faaliyet gösteren ayakkabı ve saraciye fabrikasında çalışan 80 işçi, iddiaya göre fabrikanın ani kapanma kararının ardından işten çıkarıldı.

Silivri’de faaliyet gösteren Berk Ayakkabı ve Saraciye fabrikası, çalışanlarına hiçbir bilgilendirme yapmadan 25 Ağustos 2025’te ani bir kararla kapanma kararı aldı. Yaklaşık 80 personel, 3 aylık maaşlarının yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatlarını da alamadan işten çıkarıldığı iddia edildi. İşçiler, emeklerinin karşılığını alamadan mağdur edildiklerini vurguladı. Firma sahibi İbrahim Güleç’in aynı zamanda Fly Soft markasının da sahibi olduğu, kısa bir süre öncesine kadar ortak olan Adnan Aydın’ın da bu mağduriyetlerde payı bulunduğu öne sürüldü.

Tedarikçilere ve iş ortaklarına çağrı: "Bu haksızlığa ortak olmayın"

Basın açıklamasında yalnızca kamuoyuna değil, aynı zamanda Berk Ayakkabı ile iş yapan tedarikçilere ve iş ortaklarına da çağrıda bulunuldu. Açıklama yapan bir fabrika çalışanı, "Sizler, bizim emeğimizin üzerine kurulmuş ürünleri satın alıyor, satıyor ve dağıtıyorsunuz. Bu süreçte mağdur edilen işçilerin hakkını görmezden gelmeyin. İşçiler, bu mücadelenin yalnızca kendi haklarını değil, tüm emekçilerin adalet arayışını temsil ettiğini belirterek, kamuoyunun ve hukuk sisteminin desteğini beklediklerini vurguladı. Biz sadece kendi hakkımız için değil, tüm işçiler için mücadele ediyoruz. Adaletin, hukukun ve kamuoyunun desteğini bekliyoruz. Hakkımızı alana kadar susmayacağız" diye konuştu.