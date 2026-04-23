ABD basınında yer alan haberler, İran’ın üst düzey yönetimine dair çarpıcı iddiaları gündeme getirmeyi sürdürüyor. The New York Times’ın İranlı kaynaklara dayandırdığı son haberde, İran dini lideri Mücteba Hamaney’in 28 Şubat’ta İsrail ve ABD tarafından düzenlendiği öne sürülen saldırılarda ağır yaralandığı iddia edildi.

Haberde ayrıca, söz konusu saldırıda İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği, Mücteba Hamaney’in ise ciddi şekilde yaralanmasına rağmen ülkenin karar alma mekanizmalarında etkili olmaya devam ettiği ileri sürüldü.

BACAĞINDAN 3, ELİNDEN 1 OPERASYON

İddialara göre Hamaney’in bir bacağı üç kez ameliyat edildi ve ilerleyen dönemde protez bacağa ihtiyaç duyabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca elinden de operasyon geçirdiği ve bu uzvunun işlevini kademeli olarak yeniden kazanmaya başladığı ifade edildi.

Saldırı sırasında Hamaney'in yüzünde ve dudaklarında ciddi yanıklar oluştuğu, bu nedenle konuşmakta zorlandığı ve ilerleyen süreçte estetik operasyon geçirebileceği de haberde yer alan bilgiler arasında. Öte yandan, kalp cerrahı olan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da Hamaney'in tedavisiyle yakından ilgilendiği ileri sürüldü.