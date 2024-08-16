Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de alanında en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören görme engelli 7 öğrenci, ilk kez bisiklet deneyimi yaşadı. Hayallerini gerçekleştiren, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ve dua eden öğrenciler, KAYBİS ile tandem bisiklet sürmenin keyfini çıkardı. KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın engelli vatandaşlara yönelik engelleri ortadan kaldıran ve takdir toplayan projeleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel çocukların topluma kazandırılması ve sosyalleşmesi için farklı etkinliklere imza atmaya devam ediyor.

Bakım ve rehabilitasyon hizmetleri başta olmak üzere fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerindeki çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda katılım sağlayamayan bireyler için önemli bir hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, 55 personel ve 350 öğrenci ile birbirinden önemli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından Besime Özdereci Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki görme engelli öğrenciler için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde özel bir etkinliğe imza atıldı.

İLK KEZ BİSİKLET DENEYİMİ YAŞADILAR

Görme engeli olan 7 öğrenci, Ulaşım A.Ş. tarafından hazırlanan KAYBİS ile tandem bisiklet sürmenin keyfini yaşadı. Öğrenciler ilk kez bisiklet deneyimi yaşarken, öğrencilerin aileleri de bu mutluluğu birlikte hissetti.

Özel öğrenciler, çok mutlu olduklarını, hiç ikili bisiklete binmediklerini ifade ederek bu imkânı kendilerine sağlayan Büyükşehir ekibine teşekkür ettiler.

“BİSİKLETE BİNDİLER, HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİ”

Veliler de Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ederek, “Bizim bugün çok mutlu günümüz oldu. Çocuklarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuz oldu. Bisiklete bindiler, hayalleri gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dediler.

Bu etkinliğin, kentin başka noktalarında devam etmesi planlanıyor.