Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin seçim değerlendirme toplantıları kapsamında Keşan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Saadet Partisi Edirne Keşan İlçe Yönetim Kurulu Toplantısında Tekin; “Seçim döneminde yaşanan tartışmalar, kullanılan dil ve üslup neticesinde maalesef kardeş kardeşe, baba evladına küstürüldü. Komşu ve akrabaların arası açıldı.” dedi.

İnsanlar arası ilişkileri kutuplaştırıcı dilden kurtarmak gerektiğinin altını çizen Tekin, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Gerek iktidar gerekse muhalefet partilerinin tamamına sesleniyorum. Bugün yaşadığımız ahlaki, siyasi, iktisadi ve sosyal krizlerin çözümü adına herkes sorumluluk almalı. Önümüz bayram, 4 ay sonra ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Ortak bir geçmişi olan 85 milyon vatandaşımızı ortak bir zeminde buluşturup ortak bir geleceği inşa etmeliyiz.”