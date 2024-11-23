Türkiye’nin önde gelen un markalarından Sinangil, toplumsal fayda üretme misyonu doğrultusunda, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların gelişimlerini destekleyen bir projeye imza attı.ANKARA (İGFA) - Sinangil, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara destek sağlamak amacıyla, Ahmet Edip Önder Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ile iş birliği projesine imza attı. Proje kapsamında, okulun mutfak atölyesi için bir yıl boyunca ihtiyaç duyulan gıda ürünleri Sinangil tarafından temin edilecek.

İş birliği ile çocukların mesleki ve akademik becerilerinin gelişimine katkı sunmayı amaçlayan Sinangil, bu doğrultuda bir de pastacılık atölyesi düzenledi. Sinangil ürünlerini kullanarak birbirinden lezzetli tariflerin hazırladığı atölyede, öğretmenlerin ve Sinangil pasta ustalarının rehberliğinde öğrenciler, hem temel mutfak becerilerini geliştirdi hem de üretmenin keyfini yaşadı. Etkinliğin sonunda, öğrencilere ve öğretmenlere Sinangil tarafından özenle hazırlanan gıda kolileri hediye edildi.

Sosyal fayda odaklı üretim anlayışı

Sinangil yetkilileri, bu tür projelerin çocukların kişisel gelişimine ve toplumda özel eğitime yönelik farkındalığın artmasına katkı sunduğunu belirterek, “60 yıldan fazladır, en temel gıda maddesi olan unu aynı kaliteyle, Türkiye’de ve dünyada 30’dan fazla ülkede mutfaklara ulaştırıyoruz. Gıdada erişilebilirlik anlayışıyla aldığımız sorumluluğun yanı sıra, sağlık, eğitim, çevre gibi konularda toplumun talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalara imza atıyoruz. Çölyak hastaları için 2006’da Türkiye’nin ilk glütensiz ununu üreterek başlattığımız sosyal fayda odaklı çalışmalarımız, eğitim alanında da devam ediyor. Bu doğrultuda özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için verdiğimiz destek ve düzenlediğimiz etkinlikle onların gelişimine ve üretkenliklerine katkı sunmayı amaçladık. Türkiye’nin lider un markalarından biri olarak toplumsal değer üretmeye yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.