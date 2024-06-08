Kocaeli’de kapıların kapanmasına saniyeler kala gelen bir genç, yanlış okula gelmesiyle sınava yetişemedi. Kapıların kapanmasının arından koşarak gelen başka öğrenci ise okula giremeyince giriş belgesini çöpe atarak çaresizce evine geri döndü.

Türkiye’nin dört bir yanında her yıl yaşanan manzara bu yıl da değişmedi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna yetişemeye çalışan öğrenciler, çaresizce evlerine geri döndü. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde de kapıların kapanmasına saniyeler kala gelen öğrenci yanlış okula gelmesiyle sınava yetişemedi. Kapının kapanmasıyla koşarak gelen bir başka öğrenci ise okula alınmayınca sınava giriş belgesini çöpe attı.

Öğrencilerin yaşadığı çaresizce anlar amatör kameralara yansıdı.