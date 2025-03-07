Geride kalan 24 hafta sonunda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Bordo Beyazlılar, bu maçlarda rakip fileleri 27 kez havalandırırken, kalesinde ise 30 gol gördü. Ligde topladığı 27 puanla 12. sırada yer alan temsilcimiz, son haftalarda aldığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaştı.

Hafta sonunda deplasmanda oynanacak olan Sincan Belediye Ankaraspor’u yenmesi halinde ligde kalmayı garantileyecek olan İnegölspor, rakibini ise tamamen ateşe atmış olacak.

İNEGÖLSPOR’UN DEPLASMAN KARNESİ

Bordo beyazlı ekip, bu sezon deplasman maçlarında başarısız oldu. Şu ana kadar 11 deplasman maçına çıkan ekibimiz, bu maçların 2’sinde galip gelirken, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Bordo beyazlılar 7 maçı ise kaybetti. Deplasman maçlarında 11 gol bulan İnegölspor, kalesinde ise 19 gol gördü.

SİNCAN BELEDİYESİ NASIL BİR TAKIM

Ligde oynanan 24 maçta 4 galibiyet 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Sincan Belediyesi Ankaraspor ise bu maçlarda rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde ise 34 gol gördü. Ligde topladığı 19 puanla 15. sırada yer alan ev sahibi ekip, küme düşme hattının sadece 1 puan üstünde yer alıyor.

Sincan Belediyesi Ankaraspor bu sezon evinde oynadığı karşılaşmalarda da istediği sonuçları alamadı. Bugüne kadar kendi saha ve seyircisi önünde 11 maça çıkan ekip, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken, attığı 10 gole karşılık kalesinde ise 11 gol gördü.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sincan Belediyesi Ankaraspor-İnegölspor arasında ki mücadele 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00’de Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadında oynanacak.