Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" ÇEDES projesi yılsonu etkinliği yapıldı.

Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bahçesi ve İmam Hatip Camiinde “Yıl Sonu Kültür Şenliği” etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan öğrencilere çevremize ve değerlerimize sahip çıkmanın öneminin yanı sıra caminin ve kutsal mekânların öneminden bahsedildi. Proje kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Ömer Doğanlı gözetiminde okulun bahçede halat çekme, pinpon topu, çuval yarışı, Ok atma, gibi çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan öğrenciler açısından eğitim yılının yorgunluğunun giderilmesi için güzel bir atmosfer oluştu.

Yıl boyunca okullarda yapılan etkinliklere katılan öğrenciler için tertip edilen yılsonu programına; İlçe Müftüsü Sami Türkel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, İlçe Gençlik Spor Müdürü Rahmi Yörük, Müftülük Gençlik ÇEDES Koordinatörü Fatih Yörük, Millî Eğitim ÇEDES Koordinatörü Önder Esen, ÇEDES Projesi sorumlu öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.