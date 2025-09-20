Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Binmurt mevkiinde orman yangını çıktı. Bağevlerine yakın bölgede çıkan bölgedeki yangına müdahale sürüyor.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına, 2 yangın söndürme uçağı, Sındırgı Belediyesine ait 1 tanker, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sındırgı Grup Amirliğinden 1 araç ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ile müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.