Geleneksel oje ile karşılaştırıldığında kalıcı ojeler kullanım kolaylığı ve uzun süre kalıcılığı ile kadınlar arasında oldukça rağbet görüyor. Bu çerçevede uluslararası bir bilim ekibi, güzellik salonlarında sıkça kullanılan UV/LED tırnak kurutma lambalarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendiren kapsamlı bir bilimsel çalışmaya imza attı. International Journal of Dermatology dergisinde bu sene yayımlanan çalışmaya göre, bu cihazların yaydığı ultraviyole (UV) ışınlara uzun süre maruz kalmak, deneysel çalışmalarda cilt hücrelerinde DNA hasarı, potansiyel deri maligniteleri riski ve oksidatif strese yol açabiliyor.

Prof. Dr. Uğur Coşkun, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada son dönemde Avrupa’da kullanımı yasaklanan kalıcı ojelerde özellikle TPO (trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) maddesine dikkat çekildiğini belirterek, "Kalıcı oje içeriğinde bulunan TPO, UV ışığıyla aktive edildiğinde, jel ojeyi hızlı bir şekilde kurutarak uzun süre parlak kalmasını sağlıyor. Jel ojeyi sertleştirmek için kullanılan UV ışınlarının insan hücrelerinde mutasyonlara neden olarak cilt kanseri riskini artırabileceğini ve DNA’ya zarar verebileceğini gösteren başka çalışmalar da mevcut" dedi.

Kanser görülme riskinin azaltılmasına yönelik uyarılarda bulunan Prof. Dr. Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

"UV/LED lambalar, UVA radyasyonu yayar. UVA, güneşten gelen ışın tiplerinden biridir ve uzun süreli maruz kalındığında DNA hasarına neden olabilir. Bu tür işlemlerden önce güneş kremi sürerek maruziyet azaltılabilir. Sadece özel günlerde yapılan jel tırnak işlemleri ile sürekli olarak her 2-3 haftada bir yapılan işlemler farklı risk profillerine sahiptir. Daha sık yapılan uygulamalarda kanser görülme riski artabilir. Oje seçimi yapılırken TPO içermeyen ojeler tercih edilmelidir. UV filtresi olan eldivenler kullanmak ve UV cihazlarını daha kısa süreli kullanmak akıllıca olacaktır. Bunların yanında güzellik salonlarının cihaz kalitesi ve kullanım sürelerine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak yapılan çalışmalar hayvanlar üzerinde yapılmış olsa bile bu tür uygulamaların sıklığının azaltılması ve yukarıdaki önlemlerin dikkatle üzerinde durulması gerekir. Ayrıca daha uzun süreli ve insan verilerine dayalı çalışmalarla riskin boyutunun net bir şekilde belirlenebilmesi önemlidir."