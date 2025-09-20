Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 10.45 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Koruköy ile Kavakköy arasında tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılarak ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yoğun müdahalelerin ardından sabah 05.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında bazı tarım araçları ve ahırlar zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.