Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Yukarıballık Mahallesi ormanlık seyir halinde olan Sedat A. yönetimindeki 16 BTC 386 plakalı ATV direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralanmazken, arkasında oturan oğlu Süleyman A.(13) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Öznur Alkan