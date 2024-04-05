Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler, yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalandı.

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıklarını tespit ettiği 4 şahıs ve araca yönelik geçtiğimiz gün yapılan operasyonda; bir hassas terazi, 7.01 gram metamfetamin maddesi, 9 adet sentetik ecza hap, 2 adet ’pipe’ aparatı ele geçirildi. Ayrıca İ.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 2.51 gram metamfetamin maddesi, 0.22 gram skunk, 5.33 gram kenevir tohumu, 42 adet sentetik ecza hap, 7 adet çeşitli aparat ele geçirildi.