Zorlu Enerji & WrenHouse ortaklığında Electrip Global Ltd bünyesinde kurulan ZES ve electrip ile dünyanın en büyük şarj ağı sağlayıcılarından Hubject, e-roaming çözümlerini geliştirmeye yönelik iş birliğine imza attı.

Türkiye’nin önde gelen elektrikli araç şarj ağı operatörlerinden ZES ve Avrupa pazarının yeni oyuncusu electrip, dünyanın en büyük roaming şarj ağı sağlayıcılarından Hubject ile iş birliğini duyurdu. Electrip Global Ltd CEO’su İ.Sinan Ak ve Hubject CEO’su Christian Hahn tarafından imzalanan anlaşma, Türkiye’deki yaklaşık 4 bin ZES istasyonu ile İtalya, Fransa, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Karadağ ve Polonya’daki electrip istasyonlarının Avrupa genelindeki yüzlerce e-mobilite hizmet sağlayıcısı ile uyumlu hale getirilmesini sağlayarak elektrikli araç sürücülerine kusursuz bir şarj deneyimi sunmayı hedefliyor.

Electrip Global CEO’su İ.Sinan Ak, Hubject ile yapılan iş birliğini yorumlayarak şunları söyledi: “Elektrikli araç sahiplerini şehir içi ve şehirlerarası şarj istasyonlarımızla desteklemek için 2018 yılında ZES’i kurarak Türkiye’de elektrikli araç şarj operatörlüğüne başladık. Edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübe ile Avrupa’daki yolculuğumuza ‘electrip’ markamızla devam ediyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uygulamaya geçiren markalar olarak; elektrikli araçların Türkiye ve Avrupa ülkelerinde daha erişilebilir ve kullanılabilir hale getirilmesine katkı sağlayacak bu değerli iş birliğine imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. E-mobilite ekosisteminin yaygınlaştırılmasına sunduğumuz katkı ile aynı zamanda karbon emisyonlarını azaltmaya ve gezegenimizi de korumaya kararlıyız. Bu yolculukta; elektrikli araç şarj çözümleri, enerji verimliliği ve yeşil iş alanlarında etkili bir şirket olmayı hedefliyoruz.”

Hubject CEO’su Christian Hahn ise “ ZES ve electrip’in elektrikli araç şarj operatörleri roaming ağımıza katılmasından mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği ile, her iki marka da faaliyet gösterdiği ülkelerde altyapısını daha da güçlendirecek. Binlerce elektrikli araç sürücüsü Hubject’in e-roaming ağında yer alan ZES ve electrip şarj istasyonlarını ve diğer operatörlere ait istasyonları kolaylıkla bulup kullanabilecek. Bunun, araç sürücülerinin elektrikli araçlara geçmesini destekleyecek büyük bir adım olduğuna inanıyoruz” dedi.

Elektrikli araçlarda roaming

Verilen bilgiye göre elektrikli araçlarda roaming, şarj istasyonu işletmecilerinden oluşan ağ içinde esnek bir şarj etme deneyimi sunarak; elektrikli araç sürücülerinin araçlarını herhangi bir ağdaki herhangi bir RFID kart veya uygulamayla şarj etmesine olanak sağlamaktadır. Cep telefonlarındaki roaming seçeneğine benzeyen teknoloji, yurt içine ek olarak diğer ülkelerde de kullanılabilmektedir. Elektrikli araç sürücüleri; herhangi bir sağlayıcının istasyonunu, o sağlayıcıya aboneliği olmasa ve sağlayıcı yurt dışında bulunsa dahi kullanabilir.