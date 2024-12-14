Burada uygulanan 'larva tedavisi', sinek larvalarının ölü dokuyu yiyerek yaralı bölgenin kesilmesini engelliyor.

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nden temin edilen sinek larvaları, açık yaraların üzerine yerleştiriliyor ve belirli bir süre boyunca kalmaları sağlanıyor. Bu süreçte larvalar, ölü dokuları yiyerek yaradaki iltihaplı bölgenin kesilmesini önlüyor.

GETAT Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Onur Öztürk, bu tedavi yönteminin oldukça özel ve belirli bir teknik olduğunu vurgulayarak, "Özel bir sineğin yumurtaları steril bir şekilde İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’ndan tarafımıza yönlendiriliyor. Bu fantastik ve çok spesifik bir yöntemdir. Türkiye’de çok az merkezde uygulanıyor. Bütün açık yaralarda uygulanabiliyor. Özellikle diyabetik ayak dediğimiz hasta grubunda bu tedavi yöntemi uygulanabiliyor. Biz iplikçi boyutunda olan çok ince larvaları yaranın içine koyuyoruz. Oradaki çürümüş dokuları larvalar ürettikleri bazı enzim ve hormonlarla eritip yutuyorlar. Bir yandan oradaki mikropları öldürüp yutuyorlar. Biz de bunun dışındaki diğer yöntemlerle sigara bıraktırma, şeker oranlarının düzeltilmesi gibi diğer imkanlarla o yaranın iyileşmesini sağlıyoruz. Kronik yaraların iyileşmesini sağlayarak o bölgenin kesilmesini engellemeye çalışıyoruz" dedi.

Hastalar, bu benzersiz tedavi yöntemini Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT Merkezi'nde bulabildiklerini belirttiler.