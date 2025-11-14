Mevcut uygulamada, yurtdışına çıkış ve yurda giriş işlemleri sırasında araç bilgilerinin gümrük memurları tarafından manuel şekilde sisteme girilmesi, özellikle turizm dönemlerinde bekleme sürelerinin uzamasına neden oluyordu.

Yeni dijital dönüşüm projesiyle birlikte, yerli plakalı taşıtlara ait trafik sicil kayıtları artık eşzamanlı şekilde Ticaret Bakanlığı sistemlerine aktarılacak. Böylece hem işlem süreleri kısalacak hem de veri girişindeki olası hataların önüne geçilecek.

Bakanlık, uygulamanın devreye girmesiyle gümrük kapılarındaki yoğunluğun azalacağını, işlem akışının hızlanacağını ve vatandaşların sınır geçiş deneyiminin önemli ölçüde iyileşeceğini belirtti.