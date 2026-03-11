Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi’nde yaşayan tır şoförü Hüseyin Fırat, en son İstanbul’dan aldığı yükle Afganistan’a doğru yola çıktı. Afganistan’da yükünü boşalttıktan sonra geri dönmek için yola çıkan Fırat, İran’ın Tebriz şehrine geldiği esnada düşen füzenin şarapnel parçalarının tıra isabet etmesiyle ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan tır şoförü Fırat, İran’ın Zincan Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavi gören Hüseyin Fırat'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Fırat'ın cenazesinin memleketi Reyhanlı ilçesine getirilmesi bekleniyor.

ANNESİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Oğlunun sağlık durumundan büyük endişe duyduğunu belirten anne Hayriye Fırat, oğlunun ameliyatının Türkiye’de yapılmasını istediğini ifade ederek, “Oğlumdan haber alamıyorum ve çok kaygılıyım. Sağlık durumunun kritik olduğunu söylediler. Ameliyat olması gerekiyormuş ama İran’da olmasını istemiyorum. Tedavisinin kendi ülkesinde yapılmasını istiyorum” dedi.